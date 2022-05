Play off, la Kienergia espugna Salerno in gara-4 e vola in semifinale (68-64)

22 maggio 2022 a

La Kienergia Rieti conquista la vittoria che vale il passaggio del turno vincendo sul campo della Virtus Arechi Salerno al termine di un match di grandissima difficoltà, in cui i ragazzi di Ceccarelli hanno sprecato un vantaggio di 15 punti e sono riusciti a conquistare la vittoria grazie alla freddezza ai tiri liberi. L’avvio è tutto dei padroni di casa, Rinaldi trova subito con continuità la via del canestro soprattutto dalla distanza e mette subito in difficoltà la difesa dei ragazzi di Ceccarelli. Rieti prova subito a regnare con Tiberti e Papa che trovano canestri importanti dall’area ma sono i campani ad andare avanti di 5 sul 14-9. La squadra di Di Lorenzo prova subito a scappare, le triple di Rinaldi non bastano a spezzare le velleità di Rieti che grazie a Papa e a Timperi riescono a riportarsi a contatto sul 20-19. Alla fine del primo quarto la squadra di casa mantiene un vantaggio di 3 punti sul 22-19. Alla ripresa del gioco si comincia a segnare decisamente di meno e Rieti ne approfitta per trovare subito la tripla della parità. L’attacco dell’Arechi sembra essere completamente fermo e la Kienergia ne approfitta per piazzare il sorpasso e trovare anche ad allungare sul 25-29. Salerno non riesce a trovare un modo per bucare la difesa avversaria, le percentuali della squadra di casa crollano nel secondo quarto ma Rieti ne approfitta solo in parte. Ceccarelli riesce a trovare un contributo importante anche dalla panchina e con i liberi di Timperi il vantaggio arriva in doppia cifra sul 27-37. Salerno riesce a contenere l’onda reatina soltanto nel finale di quarto quando si riporta sul -8 (31-39).

Dopo l’intervallo la gara non cambia, è il nervosismo a farla da padrone con le due squadre che si sfidano a colpi di turnover e riescono a realizzare 5 punti totali in 4 minuti di gioco. Una situazione che sembra avvantaggiare Rieti che continua a rimanere in vantaggio sul 33-42. Sono Broglia e Papa a sbloccare l’attacco della Kienergia che continua a costruire il suo vantaggio che raggiunge i 15 punti sul 33-48. Salerno prova a tenersi a galla grazie a Valentini ma Rieti sembra essere ancora in controllo della situazione a 10’ dalla fine (45-60). L’avvio dell’ultimo parziale porta però la firma dei padroni di casa che riescono subito a ritornare nel match con un parziale di 9-2. Ad essere in difficoltà in attacco negli ultimi 10’ è Rieti che fatica terribilmente con soli 4 punti in 7’. La tripla di Rinaldi avvicina così ancora i padroni di casa sul 60-64. Rieti sembra in preda al panico e la Virtus Arechi accorcia ancora con Cimminella (62-64) ad 1’ dalla fine. La Kienergia riesce però a tenere duro nel finale e conquista la vittoria per 64-68.

Virtus Arechi Salerno - Kienergia Rieti 64-68

Virtus Arechi Salerno: Cimminella 9, Coltro 10, Valentini 10, Rinaldi 15, Moffa 5, Mennella 11, Peluso ne, Caiazza, Marini 4, Piacente ne, Romano, Loiq ne. All. Di Lorenzo

Kienergia Rieti: Testa 3, Antelli 6, Tiberti 9, Papa 15, Timperi 14, Buccini ne, Del Testa 10, Cortese 1, Saladini 5, Broglia 5. All. Ceccarelli

Arbitri: Guarino e Palazzo

Note: parziali 22-19, 31-39, 45-60. Tiri da 2 Salerno 14/30, Rieti 13/33. Tiri da 3 Salerno 7/23, Rieti 9/28. Tiri liberi Salerno 15/20, Rieti 15/20.

