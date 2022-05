Allo stadio Guidobaldi di Rieti i campionati assoluti di atletica leggera

L.S. 03 maggio 2022 a

Lo stadio Raoul Guidobaldi tornerà ad ospitare i campionati italiani assoluti di atletica leggera. Infatti la Federazione ha ricevuto formale comunicazione dell’indisponibilità dello Stadio Olimpico di Roma ad ospitare l’edizione dei Campionati Italiani Assoluti 2022 nelle date del 25 e 26 giugno. “Ringrazio il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris - le parole del presidente Fidal, Piero Mei - che ha tentato in tutti i modi di permettere lo svolgimento dell’evento, ma lo studio di fattibilità relativo ai tempi di montaggio e smontaggio delle strutture da installare all’Olimpico per una serie di concerti in programma nella seconda metà di giugno, ha evidenziato che gli organizzatori di tali eventi avrebbero dovuto assumersi importanti responsabilità”.

Sport e Salute ha manifestato comunque la volontà di assicurare la più ampia disponibilità e il supporto per l’individuazione delle migliori soluzioni per organizzare al meglio l’evento. I campionati italiani assoluti del 25 e 26 giugno prossimo si terranno, a seguito di una condivisione con il Consiglio Federale e con lo staff tecnico azzurro, allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti (già teatro dell’evento nel 2016 e, prima ancora, nel 2003) anche al fine di valorizzare la manifestazione sul piano più strettamente tecnico.

La soluzione rappresenterà il miglior viatico per la definizione delle squadre che affronteranno successivamente i Campionati del Mondo di Eugene (USA, 15-24 luglio) e i Campionati Europei di Monaco (Germania, 15-21 agosto). Allo stesso tempo, è stata deliberata anche la sede dell’edizione 2023 degli Assoluti: i titoli tricolore del prossimo anno verranno assegnati a Molfetta (Bari), ovvero nella città che aveva già presentato la sua candidatura ad ospitare la rassegna per l’anno 2022. Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni e dalla Studentesca Milardi per questa decisione che conferma Rieti punto di riferimento del movimento atletica e in grado di ospitare importanti eventi in un impianto all'avanguardia.

