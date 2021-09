Basket, Kienergia Rieti-Luiss Roma 84-60. Cronaca e interviste. Buona la prima in Supercoppa | Foto | Video

11 settembre 2021 a

a

a

Nella prima di Supercoppa, venerdì 10 settembre, la Kienergia Rieti supera la Luiss Roma per 84-60 al termine di un match condotto dall’inizio alla fine. Partenza sprint per Rieti che piazza subito un 12-0 ispirato dai ritmi alti e dalle buone percentuali dalla lunga distanza. Difesa forte ed il duo Del Testa-Testa scatenato dall’arco dei 6.75 consentono a Rieti di andare al riposo lungo sul 48-31. Nel terzo quarto la Luiss prova a rifarsi sotto con Jovovic e Zini, Kienergia ancora in controllo ed al 30’ è ancora rassicurante il margine di 19 punti con cui i ragazzi di Ceccarelli vanno all’ultimo mini riposo: 65-44. Nell’ultima frazione il copione non cambia, spazio ai giovani con John e Buccini che trovano il bersaglio e la partita che si chiude sul punteggio di 84-60.

Soddisfatto il capitano della Kienergia Rieti, Giorgio Broglia: “Sicuramente è una vittoria importante perché scontro diretto per l’accesso alla fase successiva della Supercoppa. È sempre bello festeggiare una vittoria soprattutto dopo un match nel quale siamo riusciti ad essere molto intensi e sono contento anche dell’approccio che abbiamo avuto alla partita. Siamo solo all’inizio e c’è ancora molto da lavorare però sono molto fiducioso”. Queste le parole di coach Gabriele Ceccarelli: “Due sono i punti importanti. Essere riusciti a ruotare tutti gli uomini, anche i ragazzi che si allenano con noi e che ci danno tanta energia ed è aver trovato fiducia nel nostro tiro da tre punti. Per il 90% sono stati tiri da 3 costruiti con buone capacità, cercandosi con extra pass ed è quello che vogliamo e per cui lavoriamo ogni giorno. Dobbiamo vivere di entusiasmo e partire da questo tipo di energia, quella che tutti hanno messo in campo quando chiamati in causa”. La Kienergia Rieti affronterà la seconda di Supercoppa mercoledì 15 settembre ore 20,30 contro la vincente di Formia-Cassino, sempre al PalaSojourner di Rieti.

Gli scatti di @adm27a della nostra #Vittoria in #Supercoppa . #Basket #NpcRieti #KienergiaRieti⚡ #Lnp #Basketime #Basketlife Pubblicato da Npc Rieti su Venerdì 10 settembre 2021

Kienergia Rieti vs Luiss Roma 84-60

Parziali:22-15 / 26-16 / 17-13 /19-16

Kienergia Rieti: Timperi 13, Testa 22, Papa 6, Antelli 10, Buccini 3, Cortese, Frizzarin, Tiberti 5, Franco 3, John 1, Broglia 11, Del Testa 10. All. Ceccarelli

Luiss Roma: Murri ne, Jovovic 10, Salvaggi, Barbon 5, Pasqualin 9, D’Argenzio 9, Di Francesco 2, Zini 15, Buzzi, Van Velsen 2,Tolino 4, Converso 4. All. Paccariè.

Rieti, completato il nuovo campo da basket al Coriandolo, si chiamerà Willie Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.