Basket, le avversarie di Npc e Real Sebastiani. I gironi della serie B

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei quattro gironi della prossima serie B. La Real Sebastiani Rieti (che non è stata ripescata in A2) la Npc e le altre laziali, sono state inserite nel girone C insieme alle rappresentanti di Abruzzo (3), Emilia Romagna (5) e Marche (5). “Sulla base di quanto ratificato in giornata di oggi dal Consiglio Federale della FIP, Lega Nazionale Pallacanestro rende noto quanto segue, in vista della stagione sportiva di Serie B 2021-2022. Sono state ammesse al campionato 2021-2022 62 squadre aventi diritto sportivo di partecipazione; La Società Legnano Knights rileva il diritto sportivo di partecipazione di Robur Basket Saronno; La Società Del.Fes Avellino rileva il diritto sportivo di partecipazione di Fortitudo Roma; A seguito del ripescaggio della Cestistica San Severo, è stata ammessa a partecipare il Basket Cecina, squadra iscritta quale riserva e prima avente diritto; Per colmare la seconda vacanza, è stata ammessa a partecipare la Sutor Montegranaro, squadra iscritta quale riserva e seconda avente diritto; Le 64 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi” fanno sapere dalla Lnp.

LE 16 PARTECIPANTI: Pallacanestro Roseto; Teramo a Spicchi; Giulia Basket; Andrea Costa Imola; Ozzano; Tigers Cesena – Forlì; Raggisolaris Faenza; Rinascita Basket Rimini; Real Sebastiani Rieti; Luiss Roma; Npc Rieti; Aurora Basket Jesi; Pall. Senigallia; Virtus Basket Civitanova Marche; GSD Campetto Ancona; Sutor Montegranaro;

In attesa delle linee-guida che saranno emanate dal Ministero della Salute e, nel caso, recepite dalla FIP, LNP precisa di non aver richiesto alla FIP alcuno slittamento della data di inizio del campionato 2021-2022. Che resta confermata al 3 ottobre.

