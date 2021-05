Basket, Real Sebastiani Rieti clamorosa decisione: esonerato coach Righetti, squadra al duo Angelucci-Prosperi

30 maggio 2021 a

La sconfitta con Roseto costa la panchina a coach Righetti. L’esonero è stato ufficializzato attraverso una nota dalla società: “la Real Sebastiani Rieti comunica di aver sollevato dall’incarico il coach Alex Righetti e il suo vice Antonio Carone. La società ringrazia Alex Righetti e Antonio Cerone per l’impegno e la serietà profusa fino ad oggi e augura ad entrambe le migliori fortune sia umane che professionali”. Queste le parole di Roberto Pietropaoli, socio di riferimento del club. La squadra è stata affidata all’attuale assistant coach Mauro Angelucci e al responsabile del settore giovanile Massimo Prosperi, che lunedì 31 alle ore 18 dirigeranno il loro primo allenamento a CasaReal in vista di gara 2 della serie semifinali playoff.

❤️ Zampolini: “Male in avvio, meglio nel terzo quarto. Ora ricaricare le pile in vista di martedì” . . #Sebastiani #CuoreAmarantoCeleste #Campionato #Playoff #Game #Roseto Pubblicato da Real Sebastiani Rieti su Domenica 30 maggio 2021

Al termine della gara, persa 69-72 contro Roseto è stato il Gm Domenico Zampolini ad analizzare l’andamento complessivo dei primi 40 minuti della serie semifinale e non il coach Righetti. “Ad una prima parte problematica, eravamo riusciti a far coincidere un terzo quarto di spessore che ci aveva permesso di ricucire lo strappo e tornare in partita, ma nel finale non siamo stati sufficientemente lucidi nello sfruttare il momento - ha detto Zampolini -. Purtroppo questa è l’intensità delle gare Playoff, si può vincere e perdere con chiunque ma i discorsi non si fermano di certo a Gara 1. Ora serve recuperare le energie sia fisiche che mentali e martedì dovremo tornare in campo consapevoli degli errori commessi stasera e provare a riequilibrare le sorti della serie”.

Sconfitta in Gara 1 per la Real Sebastiani che nei primi 40 minuti della serie si arrende, con il punteggio di 69-72, a Roseto. Bisognerà reagire da subito, martedì ore 20.00 al PalaSojourne si gioca Gara 2.

Questo il tabellino:

REAL SEBASTIANI RIETI – LIOFILCHEM ROSETO 69-72 (parziali: 17-17; 15-23; 20-9; 17-23)

REAL SEBASTIANI RIETI: Provenzani, Ndoja 19, Paci 16, Di Pizzo 4, Loschi 22, Drigo, Basile 5, Visentin N.E., Panzini 3, Cena. All: Righetti.

LIOFILCHEM ROSETO: Pedicone n.e., Di Emidio 7, Cocciaretto n.e., Sebastianelli, Ruggiero 4, Pastore 20, Amoroso 7, Nikolic 18, Serafini 10, Lucarelli 6. All: Trullo

ARBITRI: Roiaz di Muggia (TS) e Nonna di Casamassima (BA).

