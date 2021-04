Atletica, cancellati i campionati europei Under 18 di Rieti a causa della pandemia

01 aprile 2021 a

La federazione europea di atletica, European Athletics, ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. Già rinviati dal 2020 al 2021, la decisione sulla cancellazione “è ovviamente legata al protrarsi della pandemia da Covid-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi europei, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti”. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato Organizzatore locale, e la Fidal. Il presidente del Comitato Rieti 2020 Giuliano Casciani ha spiegato la decisione: “Durante le fasi critiche della storia come quella che stiamo vivendo, il senso di responsabilità di una comunità e dei singoli si misura anche attraverso le rinunce che si è in grado di compiere. È per questo che a malincuore, ma ristorati dal fatto di avere con questo gesto contribuito alla salvaguardia della salute pubblica, che il Comitato Rieti 2020 ha proposto l’annullamento dei Campionati europei U18 di atletica leggera”.

“Non possono farsi sconti alla pandemia, né abbassare la guardia nell’azione di protezione dal Covid 19 – ha proseguito - Ogni segmento sociale deve compiere il suo dovere e quali donne e uomini di sport, abbiamo una grande responsabilità, soprattutto nei confronti dei minori. La funzione educativa dell’atletica leggera infatti deve essere anteposta a qualsiasi evento sportivo. Non si tratta però di un addio – ha concluso Casciani – ma di un arrivederci e a presto. L’amarezza per la cancellazione dei Campionati U18 infatti è stata subito colmata dall’entusiasmo per l’ufficializzazione dell’assegnazione a Rieti di un evento ulteriore e di pari prestigio sportivo, da parte della Federazione europea di atletica leggera. Un evento che ci troverà pronti dal punto di vista organizzativo, agonistico, logistico e di garanzia della salute pubblica” conclude Casciani.

“La Città di Rieti è profondamente dispiaciuta di non poter ospitare i Campionati europei Under 18 – le parole del sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, riportate sulla nota Fidal - Per la nostra città è un duro colpo che la pandemia infligge. Insieme alla Federazione Europea e alla Federazione Italiana ci metteremo di nuovo al lavoro e a disposizione per organizzare una manifestazione di livello europeo nei prossimi anni, quando ci saranno le condizioni per poter ospitare non soltanto atleti, ma anche turisti da tutta Europa, ottenendo così un pieno ritorno di turismo sportivo per il territorio reatino”.

