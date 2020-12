Kienergia Npc Rieti perde in casa del Ravenna 83-73. E' la seconda sconfitta di fila

09 dicembre 2020 a

La Kiernergia Npc Rieti sconfitta a Ravenna 83-73. Seconda sconfitta di fila per Rieti che nel recupero della prima giornata cade contro l’Orasì Ravenna. I romagnoli, guidati da Cincarcini, portano a casa il successo dopo aver tenuto il pallino del gioco in mano per tre quarti di gara. Alla squadra di Rossi non sono bastate le buone prestazioni di Pepper e De Laurentiis per riuscire a rimontare uno svantaggio accumulato nel secondo quarto e mai recuperato.

RAVENNA-RIETI 83-73

ORASI RAVENNA: Oxilia 2, Denegri 10, Givens 10, James 16, Chiumenti 18, Cinciarini 25, Maspero 2, Venuto. Ne: Giovannelli e Laghi. All. Cancellieri

KIENERGIA RIETI: Stefanelli 14, Sanguinetti 11, Taylor 10, Pepper 14, De Laurentiis 16, Ponziani 4, Tommasini, Fumagalli 4, Nonkovic, Sperduto

All. Rossi

ARBITRI: Gonella, Puccini e Marota

NOTE: Parziali: 18-20;21-13;17-17;27-23; Tiri da due: Ravenna: 27/49; 11/28. Da tre: 6/18;11/29. Rimbalzi: 36 (dif. 28, off. 8); 39 (dif. 30, off. 9)

