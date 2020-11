Rieti perde 3 a 0 in casa della Recanatese. l'allenatore Campolo: "Il gol preso a freddo ha pesato"

29 novembre 2020 a

a

a

Il nuovo Rieti torna in campo dopo il lungo stop, ma il risultato non cambia e gli amarantocelesti incassano la terza sconfitta di fila. Finisce 3-0 per la Recanatese dell’ex Pezzotti, con due reti nel primo tempo e un’autorete nella ripresa. Al Rieti non basta l’orgoglio e almeno un paio di occasioni importanti, ma si deve arrendere ai padroni di casa decisamente superiori. Gli amarantocelesti restano a 2 punti e al terzultimo posto in classifica.

"Il gol preso a freddo ha pesato tantissimo, perché ci trovavamo al cospetto di una squadra già forte di suo che dopo pochi minuti si è trovata in una situazione di vantaggio anche a livello emotivo". Sono queste le prime parole di mister Stefano Campoli, dopo la sonora sconfitta per 3-0 rimediata sul campo della Recanatese.

Il tecnico ha poi ulteriormente commentato la brutta prestazione dei suoi ragazzi: "Sapevamo che la Recanatese è una squadra dall'alto blasone, non a caso sono al vertice della graduatoria. Prendere un gol dopo un minuto ti spezza le gambe, anche se ho visto comunque un buon tentativo di reazione da parte dei ragazzi. Non era semplice preparare questa gara per una questione di condizione, visto che siamo fermi da un mese. All'inizio volevamo restare bassi per provare a gestire le energie, ma purtroppo siamo stati un po' polli a concedere l'occasione in apertura".

RECANATESE - RIETI 3-0

RECANATESE (3-5-2): De Chirico 6; Ferrante 6,5, Donzelli 6,5, Brunetti 6; Senigagliesi 7 (60’ Morazzini 6), Grieco 7 (70’ Raparo s.v.), Gomez 7, Sbaffo 7,5 (78’ Giaccaglia s.v.), Pezzotti 6,5 (85' Candidi); Pera 7,5, Liguori 7 (60’ Piccioni 6). A disp.: Santarelli, Togola, V. Scognamiglio, Guercio. All.: Giampaolo 7,5.

RIETI (3-5-2): Saglietti 6,5; A. Scognamiglio 5, Orchi 5, Montesi 5; Tiraferri 5 (65’ Elefante 6), Marchi 5,5 (75’ Galvanio s.v.), Tirelli 6, Vari 5,5 (65’ Nobile 6), Zona 5 (46’ Esposito 5); Mattei 5 (46’ Brumat 5,5), Fioretti 5. A disp.: Rosati, De Vitis, Padovani, Martinelli. All.: Campolo 5,5.

ARBITRO: Balducci di Empoli 6

MARCATORI: 2' Senigagliesi, 32’ Sbaffo, 57’ Orchi (aut.).

NOTE: Ammoniti: Morazzini (RE), Montesi, Orchi, Fioretti (RI). Calci d’angolo: 9-2. Recupero: 1’pt, 3’ st.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.