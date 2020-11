Basket, cambia la formula della B: Real Sebastiani Rieti con laziali e campane

18 novembre 2020 a

a

a

Viste le difficoltà derivanti dalla situazione Covid, la Lega nazionale pallacanestro ha modificato la composizione dei gironi e la formula del campionato nazionale di serie B. Come si legge nella nota diramata dalla stessa Lnp “gli attuali gironi sono stati divisi in due sotto gironi da 8 formazioni ciascuno per diminuire inizialmente distanze e difficoltà”. Di conseguenza, la Real Sebastiani Rieti farà parte del girone D1 che comprende le 4 formazioni campane (Avellino, Pozzuoli, Salerno e Napoli) e le 3 formazioni laziali (Cassino, Formia e Luiss Roma). La formula prevede gare di andata e ritorno per ciascun sotto girone (14 incontri complessivi) e 8 gare (4 in casa e 4 fuori) con le formazioni dell’altro sotto girone (D2) che comprende: Bisceglie, Catanzaro, Matera, Molfetta, Nardò, Reggio Calabria, Ruvo di Puglia e Taranto. Accederanno alla fase playoff le prime 8 di ciascun girone incrociando A/B e C/D con la formazione di 4 tabelloni per 4 promozioni in serie A2. Le ultime di ogni girone, invece, retrocedono direttamente. Le altre 4 retrocessioni saranno determinate attraverso i playout che coinvolgeranno le formazioni classificate dal 12esimo al 15esimo posto. Domani verranno diramati i nuovi calendari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.