Bruges-Lazio 1-1, gol e highlights della sfida di Champions League. A segno Correa e Vanaken | Video

29 ottobre 2020 a

a

a

Finisce 1-1 la sfida di Champions League tra la Lazio e il Bruges. Nonostante le numerose assenze, i biancocelesti riescono a conquistare un buon punto in Belgio e muovono la loro classifica nel Gruppo F. Lazio in vantaggio già al 14' grazie ad un bel sinistro di Correa dal limite dell'area. Nella fase finale del primo tempo, al 42', arriva il pareggio di Vanaken che trasforma un calcio di rigore.

Nel secondo tempo non mancano le emozioni, ma il risultato non cambia. Per la Lazio sicuramente una serata positiva. Questa la nuova classifica del Gruppo F: Lazio e Bruges punti 4, Borussia Dortmund 3, Zenit 0.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.