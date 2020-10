Rieti, tesserato positivo e squadra in isolamento. Salta match con il Porto Sant'Elpidio

22 ottobre 2020 a

a

a

Il Rieti, club che milita nel girone F del camopionato di serie D, ha reso noto che ieri un tesserato "in seguito a un rialzo febbrile, è stato sottoposto a un tampone che ha dato esito positivo al Covid-19. La società ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato la Asl di riferimento per poter effettuare i tamponi a calciatori e staff, che hanno prontamente interrotto la propria attività e sono in isolamento fiduciario. Il club ha inoltre comunicato la situazione alla Lega Nazionale Dilettanti per le procedure correlate e per il rinvio della gara Rieti-Sant'Elpidio, prevista per domenica 25 ottobre, a data da destinarsi. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione con il riscontro dei tamponi eseguiti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.