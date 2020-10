Formia-Real Sebastiani Rieti 60-87. Grande esordio dei giocatori di Alex Rigetti | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Prima vittoria nella prima gara ufficiale della Real Sebastiani Rieti che domenica 11 ottobre ha superato fuori casa Formia per 60-87 nella gara d'esordio del girone di Supercoppa del Centenario di serie B.

Soddisfatto a fine gara coach Alex Righetti: "Iniziare in una certa maniera è sempre importante perché un conto sono le amichevoli, un conto le gare che mettono in palio dei punti. Stasera abbiamo fatto delle cose positive, altre un po’ meno sulle quali ci soffermeremo durante la settimana, ma è normale che sia così. Dobbiamo essere fiduciosi su ciò che facciamo, la squadra segue alla lettera le direttive tecniche ed anche oggi ha lavorato molto sia nella fase d’attacco, che in difesa. Da domani, però, testa alla prossima sfida contro la Luiss, che a mio avviso è un avversario più avanti con la preparazione rispetto a Formia e di conseguenza con più energia sulle gambe: sarà un altro test probante”.

REAL SEBASTIANI RIETI Ndoja 16, Di Pizzo 16, Drigo 15,Casini 11,Diomede 10, Bottioni 6,Provenzani 5,Loschi 4, Cena 4,Kader.

