Real Sebastiani Rieti vince amichevole con Sant'Antimo

REAL SEBASTIANI RIETI-GEKO PSA SANT’ANTIMO 98-93 dts

PARZIALI 25-21, 44-40, 69-67, 88-88

REAL SEBASTIANI RIETI Bagnoli ne, Bottioni 10, Cacace 4, Casini 15, Cena 13, Diomede 16, Drigo 4, Di Pizzo 2, Di Poce ne, Loschi 12, Misolic, Ndoja 16, Provenzani 6. Coach Righetti

GEKO PSA SANT’ANTIMO Ratkovic 3, Carnovali 3, Milosevic 11, Cantone 11, D’Aiello, De Meo 2, Vangelov 27, Sergio 16, De Marca 2, Quaranta, Dri 11, Trapani 7 Coach Patrizio

La Real Sebastiani Rieti vince col punteggio di 98-93 dopo un tempo supplementare, lo scrimmage contro la Geko PSA Sant’Antimo sul parquet di Ferentino. Chiusi in vantaggio i primi tre quarti di gioco, nell’ultima frazione la formazione di coach Alex Righetti subisce il ritorno dei partenopei e sull’88-88 si va all’overtime. Nei cinque minuti aggiuntivi, la Real Sebastiani Rieti è più lucida degli avversari e riesce ad ottenere la seconda vittoria pre-campionato dopo quella di due settimane fa contro San Severo. Miglior realizzatore della serata, per la Real Sebastiani Rieti il duo Ndoja-Diomede (16 punti ciascuno), complessivamente sono stati sei i giocatori in doppia cifra. Per Sant’Antimo ottima prova di Vangelov, che con 27 punti è il miglior realizzatore del quintetto campano.

“E’ stata una partita molto intensa e piuttosto dura contro una squadra che gioca una pallacanestro fisica. Un test importante per entrambe, con molto agonismo e molta intensità in campo, che di questi tempo non è per niente scontato, però siamo soddisfatti perché poter fare gare del genere ci consente di acquisire una maggior fiducia in noi stessi e capire esattamente dove dover migliorare per arrivare alle prime gare ufficiali nella miglior condizione”. Queste le parole di coach Alex Righetti a fine gara.

