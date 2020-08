23 agosto 2020 a

Basket, è ufficiale: la Npc ha ingaggiato Steve Taylor Junior. La Npc Rieti Pallacanestro annuncia di aver sottoscritto un contratto per la prossima stagione sportiva con l'atleta statunitense.

Nativo di Chicago, classe 1993 e 206 cm di altezza, arriva a Rieti dopo l'esperienza con l'Eurobasket Roma, avversario dei sabini per ben 3 volte nella passata stagione. Figlio del Midwest americano, Taylor muove i primi passi cestistici alla Simeon High School per poi proseguire la sua carriera collegiale dapprima a Marquette e poi a Toledo, in Ohio.

La prima esperienza in Europa arriva in Francia con la firma al Dijon, squadra del massimo campionato, con la quale in 20 partite colleziona 6 punti e 3 rimbalzi di media.

Nel 2018 il trasferimento agli ungheresi del Falco K.C Szombathely con i quali porta a casa 13 punti e 8 rimbalzi di media a partita. La stagione 2018/2019 vede Steve protagonista nella serie A2 turca chiusa in doppia-doppia a 15 punti e 13 rimbalzi di media.

La scorsa stagione come sappiamo, Taylor l'ha vissuta in maglia Eurobasket Roma, una stagione chiusa a 15 ppg e 10.3 ppg con il 56% da 2 e 34 % da 3. Nelle 3 partite disputate contro la NPC Rieti Rieti nella stagione 2019/2020, 26 punti e 9 rimbalzi in Supercoppa, 15 punti e 10 rimbalzi al PalaSojourner nella gara di andata del campionato e 28+13 nella partita di Cisterna di Latina.

Entusiasmo per lo statunitense che ha commentato positivamente il nuovo ingaggio con la Npc: “Non conosco molto Rieti ma ho avuto il piacere di vedere i tifosi reatini e sono incredibili! Ricordo quando sono venuto a giocare al PalaSojourner ed è stata pazzesca l'energia sugli spalti. Spero la prossima stagione inizi al più presto. Lavoreremo duro per ottenere insieme il massimo”.