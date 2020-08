Coronavirus, Kevin Bonifazi (Torino) positivo. L'annuncio del giocatore su Instagram

CALCIO

Il difensore sabino Kevin Bonifazi positivo al coronavirus. E' stato lo stesso giocatore, di proprietà della Spal ma in prestito al Torino, a dare la notizia con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Questo il messaggio pubblicato dal difensore clase 1996 originario di Toffia in Sabina: "Volevo comunicare a tutte le persone viste nell'ultimo periodo che dopo aver fatto i vari controlli sono risultato positivo al Covid, quindi chi deve si faccia controllare per la sua sicurezza e quella di chi ha vicino". Sono in corso degli accertamenti sulle persone che sono entrate in cottato con lui negli ultimi giorni.