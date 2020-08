Real Sebastiani Rieti, accordo biennale con Manuel Diomede

04 agosto 2020 a

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver sottoscritto un contratto biennale, con scadenza 30 giugno 2022, con il play-guardia Manuel Diomede.

LA CARRIERA - Diomede è nato a Benevento il 1/01/90 è un play guardia d’esperienza, che ha compiuto 30 anno lo scorso 1° gennaio. Muove i primi passi col pallone tra le mani Sant'Agnese Basket, poi a 16 anni fa le valige ed approda a Siena proseguendo il suo percorso di crescita con la Virtus Siena. Nell'ultimo biennio ha vestito la maglia della Virtus Arechi Salerno, in B, ma in precedenza si era messo in evidenza sia a Bisceglie, che con la Poderosa Montegranaro (dal 2015 al 2017).

LE DICHIARAZIONI - “Dopo questo lungo stop causato dalla pandemia, non vedo l’ora di ricominciare. E sapere di poterlo fare in una piazza come Rieti, dove si mangia pane e basket da sempre, è un qualcosa che mi dà tante energia già solo pensandoci. Sono carico e desideroso di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e la società. Sarà un anno lungo, intenso e difficile, ma sicuramente sapremo toglierci molte soddisfazioni in campo e non solo, perché uno degli obiettivi sarà riuscire a riportare più tifosi possibile al Palazzetto e ricreare quello stesso entusiasmo che la Sebastiani di un tempo produceva ogni qualvolta scendeva in campo. Ed indossare questa maglia sarà una grossa responsabilità, ma anche un onore”. Manuel Diomede ha scelto la maglia numero 47.