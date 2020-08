Npc Rieti, in arrivo l'under Alessandro Sperduto

Foto: (foto Fiore Casarano)

La Npc Rieti annuncia la firma per la prossima stagione sportiva, con opzione di rinnovo anche per il 2021/2022, dell'atleta Alessandro Sperduto, esterno classe 2000 che andrà ad occupare una delle caselle under per la prossima stagione. Guardia/ala di 192 cm, Sperduto proviene da una bella stagione in Serie B con la maglia della Fortitudo Alessandria con cui ha chiuso a 11.1 punti di media ed il 32% da 3 punti. La stagione precedente era stata giocata con la Tiber Roma, sempre in serie B, a 4.5 punti di media in poco più di 11 minuti a partita. Per il giovane atleta l’arrivo a Rieti è entusiasmante: “Sono felicissimo e non vedo l’ora di potermi mettere a disposizione di coach Rossi e della squadra”.