Ronaldo da record, CR7 è il primo nella storia a segnare 50 gol in Premier, Liga e Serie A

Cristiano Ronaldo grande protagonista di Juventus-Lazio, gara valida per la 34esima giornata vinta 2-1 dai bianconeri. Il portoghese, autore di una doppietta, è infatti salito a quota 51 gol segnati in Serie A diventando il primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Liga che nel campionato italiano.

"I record sono sempre importanti. È più importante la vittoria della squadra" ha raccontato CR7. "Dobbiamo migliorare sempre. Mancano quattro partite e sappiamo che la Serie A è un campionato difficile. Dobbiamo vincere. La squadra sta giocando bene", conclude Ronaldo.