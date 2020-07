Serie A, Inter-Bologna 1-2. Juwara e Barrow, che rimonta. Gol e highlights

06 luglio 2020 a

Dopo quello della Lazio, un altro crollo che spiana la strada alla Juventus verso lo scudetto: quello dell’Inter. In un match ricco di colpi di scena, Conte fallisce l’occasione per accorciare sui biancocelesti (sempre a +4) e per tenere il passo dei bianconeri ormai in fuga per lo scudetto (+11).

Con una gran ripresa il Bologna centra l’impresa a San Siro (1-2) nel segno dei gioielli gambiani Juwara (autore di una grandissima prestazione) e Barrow, le firme della rimonta dopo l’iniziale vantaggio siglato da Lukaku e un convincente primo tempo dei padroni di casa. Lautaro Martinez si fa respingere in maniera sciagurata da Skorupski il rigore del possibile 2-0 e conferma il momento storto, con i rossoblù già in dieci (espulso Soriano). Poi arriva il rosso anche per il nerazzurro Bastoni. L’Inter si ferma dopo undici risultati utili consecutivi in casa e ora deve guardarsi alle spalle. Il Bologna bissa il colpo centrato l’anno scorso a San Siro e sale al nono posto a quota 41 punti: Mihajlovic può iniziare a fare un pensierino all’Europa.