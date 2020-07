L'Università Roma Foro Italico sceglie il Real Rieti per i tirocini

04 luglio 2020 a

Il Real Rieti da settembre entrerà a far parte del novero delle società sportive inserite nell’offerta formativa dei tirocini curricolari dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico. Tale attività consentirà agli studenti del corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM-47) di poter scegliere la società per poter praticare il tirocinio richiesto dal corso stesso, obbligatorio ai fini del completamento degli studi specifici.

Nello specifico, all’interno dell’organizzazione societaria, i tirocinanti potranno cimentarsi in una prima esperienza lavorativa potendo scegliere tra più aree: dalla comunicazione al marketing, dall’amministrazione alla logistica.