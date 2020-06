Calcio a 5, il Real Rieti conferma Fabio Tondi tra i pali

29 giugno 2020 a

a

a

Il Real Rieti conferma Fabio Tondi tra i pali per la stagione 2020/2021. Ventisette anni da compiere il prossimo 24 novembre, il portiere molisano è arrivato lo scorso anno in Sabina direttamente dalla Came Dosson, ma ci ha messo davvero poco per conquistare i tifosi ed i suoi compagni di squadra. Reattivo tra i pali e dotato di un’ottima tecnica di base, Tondi sarà ancora un punto di forza della rosa che la società sta allestendo per poter essere competitiva in ogni competizione.

“Sto a Rieti da meno di un anno – racconta Fabio Tondi – ma è come se vivessi in questa città da sempre. Sono stato accolto con affetto e soprattutto sento intorno a me la fiducia della società, dello staff tecnico e dei miei compagni di squadra. La concorrenza per me non è mai stato un problema, semmai uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio, di conseguenza al di là di chi saranno i miei compagni di reparto, sono pronto sin d’ora a dare il massimo per questa maglia. Qui c’è lo stimolo giusto per poter competere su ogni fronte”.

Confermato anche il numero di maglia: Fabio Tondi indosserà ancora la 22.