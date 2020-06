Roma-Sampdoria alle 21.45. Le probabili formazioni e dove vederla

"Le cinque sostituzione saranno importanti viste le tante partite ravvicinate"

Roma-Sampdoria in programma questa sera 24 giugno alle 21.45 allo stadio Olimpico. I giallorossi tornano in campo a distanza di quasi quattro mesi dal Cagliari-Roma del 1 marzo.

Diversi i dubbi di mister Fonseca alla vigilia tuttavia il tecnico portoghese dovrebbe optare per il suo 4-2-3-1, rimandando l'esperimento con la difesa a tre provato in settimana.

Tra i pali Mirante, visto che Pau Lopez non ha ancor ripreso dall'infortunio al polso. Centrali di difesa Smalling e Mancini. Sulle fasce Kolarov a sinistra e Bruno Peres a destra saranno preferiti a Zappacosta e Santon. In mediana la coppia Cristante-Veretout anche se c'è il ballottaggio con Diawara. Trequarti lasciata a Pellegrini. Sulle fasce Carles Perez e Mkhitaryan sono favoriti su Under e Kluivert. Punta centrale Dzeko.

VIGILIA

Mister Fonseca ha parlato nella conferenza pre gara a porte chiuse trasmessa su Roma Tv e i canali streming della società. "Abbiamo provato diversi sistemi di gioco, ma non è detto che giocheremo subito con la difesa a 3 – ha detto Fonseca – L'importante è che la squadra sappia giocare in più modi. Non è stato possibile fare amichevoli, non sono mai stato così tanto tempo senza partite ed è una situazione unica. È sembrata tanto una preparazione pre-campionato, ora abbiamo bisogno di tanti giocatori pronti per giocare ma penso che abbiamo lavorato bene. Le cinque sostituzioni saranno importanti con tante partite ravvicinate, sono d'accordo con questa soluzione anche se in futuro credo sia giusto tornare alle consuete tre"



PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Roma-Sampdoria , valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). O in streaming su Sky Go o Now Tv il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, consente di vedere le partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.