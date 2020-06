Roma, l'annuncio di Fonseca: "Lunedì ci alleneremo allo stadio Olimpico"

Il mister portoghese è intervenuto nel programma "Titulares" di Sport Tv

Roma verso la ripresa del campionato. Fonseca: "Lunedì ci alleneremo allo stadio Olimpico"

L'allenatore portoghese è intervenuto nel programma ‘Titulares’ di Sport TV ed ha annunciato appunto che lunedì 22 giugno i giallorossi torneranno a calcare il prato dell'Olimpico per allenarsi in vista della sfida interna contro la Sampdoria che si giocherà due giorni dopo alle 21.45: “Abbiamo fatto una lunga pausa. E’ stato come un precampionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma credo che siamo pronti. Senza i tifosi, appassionati della Roma, giocare all’Olimpico sarà difficile. Però la preparazione è quasi la stessa. L’unica differenza è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico. Per il resto non c’è niente di molto diverso, l’eccezione è che ci alleneremo allo stadio, senza pubblico, vicino al giorno della partita”.