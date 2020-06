Il verdetto del collegio di garanzia dello sport del Coni uscito in serata

Calcio, respinto il ricorso del Rieti. Confermata la retrocessione in serie D

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a sezioni unite, presiedute dal presidente Franco Frattini, ha respinto tutti i ricorsi esaminati e trattati il 19 giugno. Nello specifico: giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla F.C. Rieti S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Rende Calcio 1968 S.r.l., l'A.S. Bisceglie S.r.l., la Sicula Leonzio S.r.l. e la AZ Picerno S.r.l. avverso il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 209/A dell’8 giugno 2020, con il quale il Consiglio Federale, in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha deliberato la retrocessione della ricorrente e l’ammissione ai play out delle società Rende Calcio 1968 S.r.l., AS Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l. e AZ Picerno S.r.l... Quelli del Rimini e del Picerno che era simile.

Per gli amarantocelesti adesso c'è la certezza di dover ripartire dalla serie D.