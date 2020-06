Roma amarcord, 9 giugno 1991: la settima Coppa Italia giallorossa alzata da donna Flora.

C'è un trofeo al quale i romanisti over 35 sono particolarmente legati. Il 9 giugno di 29 anni fa la Roma alzò al cielo la sua settima Coppa Italia, l'ultimo trofeo dell'era Viola, arrivato a pochi mesi della scomparsa dell'ingegnere e a lui dedicato. Al termine della doppia sfida con la Sampdoria di Boskov fu donna Flora Viola, la moglie, ad alzare la Coppa a Marassi. Una vittoria che arrivò a pochi giorni da una delle più grandi delusioni della storia recente giallorossa: la doppia finale della Coppa Uefa persa contro l'Inter.

Quella stagione per la Roma partì sotto una cattiva stella. In autunno lo scandalo Lipopill con la squalifica per doping di Angelo Peruzzi e Andrea Carnevale. Poi a gennaio il malore che si portò via Viola. La Roma guidata da Ottavio Bianchi è altalenante in campionato, ma vola nelle Coppe centrando la doppia finale.

All'andata, il 30 maggio, la Roma aveva di fatto chiuso i conti vincendo 3-1 all'Olimpico (autorete di Pellegrini, pareggio di Katanec, Voeller e Berthold). A Marassi è bastato un pareggio: vantaggio firmato dal tedesco volante su rigore e pareggio ininfluente con autorete di Aldair.

Le emozioni ci furono nel dopogara. Il "principe" Giuseppe Giannini alzò la coppa per poi consegnarla a donna Flora che la alzò come a simboleggiare l'ultima vittoria dell'ingegnere. Davanti c'era Giuseppe Ciarrapico che da lì a qualche giorno sarebbe diventato il presidente della Roma.

La società ha voluto celebrare quel 9 giugno con un video celebrativo pubblicato su Twitter.