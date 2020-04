Lega Pro, campionato verso lo stop definitivo: 4 promozioni e zero retrocessioni

Il campionato di serie C verso lo stop definitivo. Quattro le promozioni e nessuna retrocessione. Con il Rieti che vedrebbe così salva la stagione anche se resterebbero i dubbi sul futuro dello stesso club.

Questo in sintesi quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega Pro. Più in particolare è stato deliberata la sospensione del torneo, il blocco delle retrocessioni, la promozione in B di quattro società. Nello specifico si tratta delle prime tre di ogni girone (Monza, Vicenza e Reggina) più una quarta società sorteggiata tra tutti in club che ad oggi hanno acquisito, nei rispettivi gironi, una posizione che consenta di disputare i playoff. Il sorteggio verrebbe effettuato utilizzando il format previsto per la disputa dei playoff. Non solo ma è stato inoltre deliberato il blocco dei ripescaggi in Serie C per la stagione 2020-2021 per il maggior numero di club che, con il blocco delle retrocessioni, avrebbero titolo per richiedere l’ammissione al torneo 2020-2021. La proposta del consiglio direttivo della Lega Pro deve essere adesso approvata il 4 maggio e poi essere sottoposta al Consiglio Federale per le relative delibere tra i 5 e il 7 maggio.

A far storcere il naso ai vari club anche il fatto che il protocollo sanitario per completare l’intera stagione sarebbe costato circa 35 mila euro a club. Un ulteriore aggravio economico insostenibile per la maggioranza delle società. Insomma la Lega di serie C ha tracciato la linea da seguire in attesa dell’ultima decisione del Consiglio federale FIGC.