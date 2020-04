Npc Rieti, pronto il pullman realizzato grazie alle donazioni dei tifosi

Lavori ultimati per la realizzazione del pullman griffato NPC Rieti.

“La società aspettava con ansia la grande festa prevista per la presentazione del pullman e la consegna delle ricompense - fanno sapere dal club reatino -. Purtroppo l’aggravarsi della crisi non ci permetterà di condividere di persona con voi questo grandissimo risultato ottenuto con l’aiuto di tutti: tifosi, associazioni e aziende. Online sui nostri social il video in cui potete vedere il mezzo per il quale ringraziamo tutti coloro che hanno donato e tutti coloro grazie ai quali è stato possibile realizzare questo grande sogno. Segnaliamo inoltre a tutti i donatori che il resto delle ricompense, non potendo essere consegnate con la presentazione del pullman, come da programma, verranno consegnate quando possibile. Per chi invece ancora non avesse ricevuto la fattura per la detrazione - continua la nota del club -, vi invitiamo a contattarci tramite la mail al seguente indirizzo: eventi.npc@gmail.com comunicando il none con cui è stata effettuata la donazione, codice fiscale, residenza e importo. Per chi lo avesse già fatto la documentazione è in lavorazione. Non resta che lasciarvi con le parole del nostro presidente Giuseppe Cattani: Semplicemente grazie a tutti”.