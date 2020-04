Ghirelli (Lega Pro): "Ipotesi campionato solare per terminare la stagione"

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in una intervista a Vera Tv ha parlato delle prospettive di ripartenza della stagione della terza serie. Ovviamente, tornare in campo, sarà subordinato al pieno recupero sanitario del Paese. Resta però la volontà di portare a termine la stagione.

Per Ghirelli "si potrà ricominciare, con il Coronavirus sconfitto o comunque attenuato. Il presidente della Figc Gravina ha detto giustamente che si ricomincerà quando lo dirà l'autorità sanitaria e che si finiscano i campionati, onde evitare contenziosi. Potremmo allinearci al campionato mondiale del Qatar, giocando un campionato solare. Gravina ha detto che il campionato 2020/2021, se si dovesse iniziare a gennaio, verrà concentrato introducendo le necessarie riforme. In Serie C c'è un problema di costi, dobbiamo valutare il protocollo sanitario. Di fronte ad un problema del genere ho l'obbligo di mettere sul tavolo anche la riforma della Serie C''.

Si resta in attesa ma l'ipotesi è quella di riprendere l'attuale torneo a settembre, emergenza pandemica permettendo, e terminarlo prima di Natale. In questo modo la stagione 2020-21 inizierebbe solo a gennaio e si svolgerebbe nell'arco dell'anno solare 2021, garantendo anche un allineamento con i Mondiali in Qatar 2022.

Per ora sono ipotesi ma l'intenzione è quella di concludere i campionati in corso a qualunque costo.