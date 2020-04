Coronavirus, i tifosi del Rieti consegnano 150 pacchi solidali alle famiglie bisognose

Calcio e solidarietà connubio vincente. Sicuramente lodevole in questo periodo di crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria l'iniziativa del Commando Ultrà Rieti che nei giorni scorsi hanno raccolto tanti generi di prima necessità consegnati proprio in queste ore. “Oltre 150 pacchi con beni di prima necessità consegnati, moltissime famiglie in difficoltà aiutate nel rispetto della privacy e delle regole. La solidarietà che non conosce colori ma solo vicinanza. E non ci fermeremo qui” hanno sottolineato i tifosi del Rieti del Commando Ultrà Rieti.