Npc, la sfida tra le leggende reatine sta entrando nel vivo

Conclusi gli ottavi di finale del contest “Leggende” i quarti di finale inizieranno lunedì 13 e si avranno due giornate per effettuare le votazioni: ​nella prima si svolgerà l'andata e martedì 14 avremo il ritorno.

Sarà possibile votare tramite le IG stories del profilo instagram @npcrieti.

"Al termine di questa prima fase, il numero complessivo dei partecipanti è stato assai positivo confermando ​così il successo dell'iniziativa. La società ha scelto in modo particolare di provare a coinvolgere i giovani tifosi affinché possano riscoprire anche nomi del passato e utilizzare una piattaforma, in implementazione, con un’iniziativa che potesse interessare anche un target si è messo in gioco potendo cosi usufruire di contenuti alle volte non accessibili su altri ​canali social, ad esempio come una diretta instagram, limitandosi a video non in diretta fanno sapere dalla Npc Rieti -. Il gioco ha ottenuto, come tra gli altri club, ottimi riscontri. Abbiamo registrato 100 followers solo nelle ultime due sfide, incremento maggiore considerando anche le precedenti votazioni. La partecipazione al contest è stata mediamente di 1.200 persone toccando anche picchi anche di 1.823 persone e sono state ben 3.543 le visualizzazioni negli ultimi sette giorni.Confronti importanti nei quali la società vuole ricordare non solo i volti iconici della NPC ma anche della storia ​cestistica di Rieti, come richiesto dalle indicazioni della LNP. Un gioco che può diventare argomento di dibattito e di tanti ricordi. A tal proposito, soprattutto per i più giovani, consigliamo il sito http://www.basketrieti.com/ ​quale ottimo strumento di consultazione, insieme ai tantissimi articoli che potete trovare online, per riscoprire ​ed immergervi nella storia ​cestistica cittadina. Altro consiglio ​che vogliamo darvi è quello riguardante al capolavoro di Giuliano Colarieti: “Rieti e le sue Cinque Stelle”, un libro frutto di un lavoro impegnativo caratterizzato da un’attenta ricerca storiografica e iconografica. L’opera racconta, attraverso centinaia di foto molte delle quali inedite, la storia e lo sviluppo delle cinque squadre di Rieti di vertice, dagli anni ‘30 a oggi, ​attraverso un viaggio nel tempo che presenta un solo comune denominatore: l'amore spassionato dei reatini per la pallacanestro" conclude la nota della Npc Rieti.