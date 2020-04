Coronavirus, la Best League Rieti 2020 rinviata a fine estate

Intervistati da Radio Siservasignora gli organizzatori della Best League hanno fatto il punto sull’edizione di quest’anno: “Alla luce degli ultimi decreti, sarà impossibile svolgere la nostra manifestazione nel periodo consueto, cioè a fine maggio, tuttavia stiamo lavorando affinchè l’evento possa essere rinviato anziché cancellato” – spiegano.

Alla domanda su quali siano i giorni in cui il torneo potrebbe essere spostato la risposta è cauta: “Al momento” – continuano – “la situazione è troppo incerta per fissare nuove date, abbiamo pensato al mese di settembre, per sfruttare le ultime giornate estive”.

C’è dunque la volontà di rincuorare studenti e ragazzi sul fatto che ad ogni modo la Best League 2020 avrà luogo non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno.

“In questo momento il nostro pensiero va a tutte quelle attività che negli anni hanno creduto in noi con i loro sponsor e che in questo momento sono in sofferenza a causa del lockdown, dovremo trovare il modo di ripartire insieme” concludono gli organizzatori.