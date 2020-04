Coronavirus, Contigliano dona kit DPI agli operatori dell’ostello di Villa Franceschini

Importante gesto di solidarietà e vicinanza da parte del Basket Contigliano. La società che rappresenta i colori della cittadina dichiarata "zona rossa" per l'elevato numero di contagiati da Covid-19 ha infatti donato kit DPI agli operatori dell’ostello di Villa Franceschini che sono impegnati in questi giorni all’accoglienza degli ospiti provenienti dall’Alcim non positivi al COVID-19. La notizia è stata resa pubblica dalla stessa società attraverso i propri canali social. Ricordiamo che la squadra contiglianese ha terminato la stagione in largo in anticipo per decisione della Fip che ha dichiarato concluso il campionato (serie C umbra) a causa dell'emergenza sanitaria. Insomma i giocatori e i dirigenti del club di Contigliano hanno voluto essere protagonisti anche fuori dal campo con un gesto di grande cuore.