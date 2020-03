Coronavirus, l'appello del direttore generale della Viterbese: "Restate a casa, questo non è un gioco"

Sarà prolungato ancora lo stop delle attività. La Viterbese tornerà ad allenarsi dopo il 3 aprile. Intanto si rimane chiusi in casa per tutelare la propria salute e quella degli altri. Proprio come richiesto, in un appello accorato, dal direttore generale Diego Foresti. Lui, dalla sua Bergamo, ha parlato di una situazione piuttosto grave che Viterbo, osservando severamente le regole, può evitare. Il direttore generale della Viterbese è tornato a Bergamo accanto alla sua famiglia. E proprio dalla città più colpita dal Coronavirus ha inviato un importante messaggio alla città di Viterbo. Un appello immediatamente diffuso dal sindaco Giovanni Arena. "Non scherzate, non è un gioco. State a casa, lo ripeto: state a casa. Qui la gente muore ogni minuto. Ci sono chiese trasformate in camere mortuarie colme di bare, ci sono corpi su corpi negli ospedali. Ho perso amici e conoscenti, non ultimo il mio vicino di casa. Avete avuto una grandissima fortuna: essere stati avvisati in tempo''. Parole dure che descrivono la situazione complicata dei bergamaschi. Un esempio negativo usato anche dal primo cittadino nel suo messaggio ai viterbesi per invitarli a rispettare la quarantena. Diego Foresti ha poi concluso: ‘’Che sono alla fine quindici o venti giorni della nostra vita chiusi in casa pur di salvare la stessa? Ve lo ripeto: state in casa, la vita è preziosa. Quando tutto sarà finito, perché tanto finirà e vinceremo questa durissima guerra, ci ritroveremo tutti a festeggiare, magari anche grazie a qualche vittoria della nostra amata viterbese".