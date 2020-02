Dzeko in gol, tocca quota 101: è il sesto marcatore nella storia della Roma

Il quarto centro consecutivo in trasferta vale ad Edin Dzeko il gol numero 101 con la maglia della Roma. Un bel destro dal limite dell'area non ha lasciato scampo al portiere Gollini nel finale del primo tempo della partita con l'Atalanta a Bergamo.

