Il Rieti torna a vincere, battuta 1-0 la Casertana

La luce in fondo al tunnel tre mesi dopo. Il Rieti non vinceva dallo scorso 27 ottobre contro la Cavese (gara finita 2-0 grazie a De Paoli e Aquilanti), e allo Scopigno con una buonissima prestazione ha strappato tre punti d'oro contro la Casertana. Un 1-0 firmato Russo, l'attaccante arrivato dalla Pro Vercelli che per ora si dimostra uno dei migliori colpi dell'era Minguzzi. Gli amarantocelesti smuovono finalmente la classifica, che ora segna 11 punti a meno uno dalla Sicula Leonzio che però. Dopo quattro sconfitte di fila (arrivate contro Rende, Picerno, Bari e Ternana), mister Beni trova la sua prima gioia personale sulla panchina da quando è arrivato dopo l'esonero di Caneo. Ora tutti concentrati per la trasferta su un campo difficile e ostico come quello del Potenza. Il Rieti ieri sin dal primo tempo ha messo le cose in chiaro. Sul campo i ragazzi di Beni hanno messo voglia, determinazione e sacrificio: armi che si erano intraviste già un po' contro il Bari e poi confermate con la Ternana. Gli innesti che sono arrivati, grazie al lavoro del diesse Minguzzi, stanno dando i loro frutti. Merelli, il portiere arrivato dal Padova è stato senza alcun dubbio il migliore in campo - insieme a Russo autore del gol vittoria – e ora il Rieti ha trovato il giocatore titolare tra i pali, dopo aver provato Addario e Pegorin. Era nell'aria, ma alla fine Beni è andato dritto sulla sua strada e ha spiazzato tutti. Lascia fuori De Paoli e Del Regno, abbandona (almeno per adesso) il 4-3-1-2 visto nelle precedenti uscite e cambia vestito al suo Rieti. Allo Scopigno si rivede il 3-5-2 (lo faceva Mariani ad inizio stagione), e questa idea paga. La formazione di casa è attenta, copre tutte gli spazi e quando ne ha la possibilità riparte alla grande. Ma non è solo questo: tiene bene la palla grazie al play Serena, e appena ne ha l'occasione punge l'avversario senza avere pietà.

Matteo Dionisi