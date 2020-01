Rieti, il derby va all'Eurobasket Roma, piccola Npc sul neutro di Cisterna

Una sconfitta che fa male. Per come è maturata e per l'avversario di turno. La Npc Zeus esce battuta dal neutro di Cisterna per mano dell'Eurobasket Roma, formazione tosta da un punto di vista caratteriale ma non certamente eccelsa da quello tecnico. Il finale di 69-67 fotografa un match vissuto sull'equilibrio anche se la squadra di coach Alessandro Rossi aveva provato a scappare chiudendo il secondo parziale sul + 9 (42-33). Sembrava l'inizio di una passeggiata e invece i romani lentamente sono rientrati nel match fino a riprendere i reatini negli ultimi secondi. Il tiro da 3 realizzato Amici a due secondi dalla fine sul quale nessuno è uscito e quello sbagliato sempre da tre da Vildera (perché lui?) sul filo della sirena hanno regalato un successo importante ai romani mentre hanno fermati la corsa della Zeus verso posizioni nobili della classifica.