I giovani del Rieti mettono paura alla corazzata Bari, al San Nicola finisce 5-2 per i pugliesi

Il Rieti esce sconfitto dal San Nicola di Bari 5-2. Una sconfitta troppo larga nel risultato finale viste le buone cose che hanno fatto vedere in campo i ragazzi del tecnico Beni. “Mercoledì a Terni voglio questo coraggio. E un risultato diverso”. Roberto Beni, tecnico del Rieti, il 5-2 del suo Rieti lo analizza dal punto giusto. Quello della grinta e dei giovani che per ultimi hanno mollato in un tempio del calcio italiano, il San Nicola. Un 5-2 bugiardo. Attenzione, non la sconfitta: ci sta che il Bari, alla ricerca della B, vinca con la cenerentola del girone. Ma se è vero che apre Antenucci (su rigore) e fa una doppietta Simeri, reti belle e legittime (e la difesa reatina non è incolpevole), c’è pure da dire che i gol di Neglia e Maita arrivano a tempo scaduto, quando il Rieti è uno straccio.