Rieti, il mondo dello sport piange la scomparsa di Federico Carucci

Il mondo dello sport reatini è in lutto. Nel pomeriggio di oggi 13 gennaio è morto Federico Carucci, 46 anni, storico giocatore della pallaovale amarantoceleste. Figlio di Filippo storico dirigente, Federico lascia tre fratelli, Anna Cecilia, Leonardo e Alessio con cui condivideva la passione per il rugby. Grandissimo il dolore nel rugby amarantoceleste di casa al Fassini-Iacoboni. Mediano di mischia e uomo di valore cristallino è stato portato via da una malattia breve quanto feroce. Lascia un vuoto incolmabile nella famiglia del Rieti Rugby e nello sport reatino in generale che si stringe attorno ai fratelli Anna Cecilia, Leonardo e Alessio.