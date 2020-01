La Zeus Rieti si esalta contro Capo d'Orlando: 71-56. Bene Raffa

La Zeus Energy Group, nonostante le assenze (come quella di Pastore) ed il nuovo innesto Anthony Raffa, arrivato solo giovedì, riesce ad ottenere un’importante vittoria contro l’Orlandina Basket Capo d’Orlando per 71 a 56.

Il coach Alessandro Rossi ha commentato con soddisfazione la buona prestazione della squadra: “E’ stata la partita che mi aspettavo, fisica, dura a livello di contatti e con volontà di colpirsi sportivamente da entrambe le parti. Una partita tirata per larga parte per poi andare a gestire la partita negli ultimi minuti. Complimenti ai ragazzi per la grande disciplina sportiva anche se abbiamo sofferto a rimbalzo concedendo troppe seconde occasioni ma al di la di questo mi è piaciuta la capacità della squadra di giocare una partita difficile con coesione, dimostrando compattezza soprattutto in difesa. Ora dobbiamo prepararci per queste due partite ravvicinate e speriamo anche nella presenza dei nostri tifosi a Latina. Raffa si è dimostrato importante ed incisivo, considerando i pochi allenamenti, ottima la crescita di Stefanelli e Fumagalli”.

La Zeus dovrà affrontare due appuntamenti ravvicinati, con Latina mercoledì 15 alle ore 20 al PalaBianchini, e domenica si torna al PalaSojourner dove i reatini affronteranno Bergamo, palla a due ore 18.

Zeus Energy Group Rieti vs Orlandina Basket Capo d’Orlando 71-56

Parziali: 13-11/18-18/20-10/20-17

Zeus Energy Group Rieti: Raffa 17; Passera 6; Vildera 6; Zucca 0; Nikolic 2; Cannon 18; Filoni 5; Fumagalli 4; Stefanelli 13; Fornara 0; Buccioni 0;

Orlandina Basket Capo d’Orlando: Johnson 12; Querci 0; Kinsey 15; Neri 0; Lagana 15; Bellan 8; Donda 0 ; Lucarelli 1; Mobio 5; Galipò 0; Ani 0.