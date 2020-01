Il Rieti penalizzato di 4 punti sprofonda in ultima posizione

La penalizzazione si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata. Puntuale come una tassa. Quattro punti in meno in classifica per il Rieti che significa ultimo posto in classifica, questa la sentenza della Federazione relativa ai ritardi dei pagamenti delle mensilità di luglio e agosto 2019 da parte della società amarantoceleste. Oltre ai quattro punti di penalizzazione inibizione per quattro mesi per il presidente Riccardo Curci ed inibizione di un mese all’ex amministratore unico del sodalizio reatino Giuseppe Troise. La società nella figura del direttore Roberto Di Gennaro è pronta a presentare il ricorso per cercare di ridurre la sanzione applicata.