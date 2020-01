Npc Rieti, ufficializzato l'ingaggio dell'italo-americano Anthony Raffa

La Zeus Energy Group Rieti ha ingaggiato fino al termine della stagione l'atleta italo-americano Anthony Raffa.

Nativo di Strathmere nel New Jersey, classe 1989, Raffa vanta già una buona esperienza in Italia avendo vestito negli ultimi anni le casacche di Virtus Roma, Orzinuovi e, da ultima, quella dei Legnano Knights.

Prodotto di Coastal Carolina, da cui nel 2013 è uscito con 19 punti di media ed il 35% da 3 punti, sviluppa la prima esperienza in Europa con la maglia di Nantes in Pro B francese. Dopo alcune esperienze tra Iran e Doha, l'arrivo in Italia si consuma nel 2016 quando risponde alla chiamata della Virtus Roma. Nella stagione in maglia giallorossa Raffa produce oltre 18 punti di media con quasi 4 assist a partita ed oltre il 40% dalla lunga distanza, cifre che aiutano i capitolini ad agguantare i playoff.

La stagione seguente approda al Lukoil Sofia per giocarsi le proprie chance anche nella competizione europea della FIBA Europe Cup e della Champions League. Condividendo la stagione con la vecchia conoscenza reatina Dalton Pepper, l'esperienza in Bulgaria si conclude a Novembre 2017 quando accetta la chiamata di Orzinuovi. Nel girone Est della Serie A2, in 22 partite manda a bersaglio circa 18 punti di media con 3.8 rimbalzi a gara e 4.3 assist a partita.

Nella passata stagione come detto la firma con Legnano con cui chiude ad oltre 20 ppg di media.

Ad inizio della presente stagione la firma in serie francese con Le Portel con cui disputa solo 4 partite a circa 8 punti di media.

Queste le prime parole del giocatore dopo la firma con il club amarantoceleste: “Sono molto contento di tornare il Italia, dove ho giocato le mie due ultime stagioni. Sono entusiasta di far parte di una squadra come Rieti, per il grande team che lo compone e per il supporto rinomato dei suoi tifosi. Spero vivamente di essere d’aiuto al gruppo portando la mia esperienza e fare qualsiasi cosa per aiutare la squadra a vincere il più possibile”.