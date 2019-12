Il Real Rieti al PalaMalfatti contro la Feldi Eboli nell’ultimo turno di andata

Domani sera (27 dicembre) alle ore 20.45 il Real Rieti affronta la Feldi Eboli nell’ultima giornata di andata del campionato di serie A di Calcio a 5. L’obiettivo dei sabini è quello di conquistare i tre punti e, in base all’esito degli altri incontri, provare a conquistare un piazzamento da teste di serie in final eight. Passando alle donne, invece, vittoria per le ragazze nell’ultima giornata del campionato di serie C. Il Real Rieti femminile di coach Vasta in casa ha chiuso l’anno conquistando i tre punti. Partita dominata contro il Real Master Femminile. Le amarantocelesti sprecano tanto ma comunque non subiscono mai le controffensive avversarie. A segno per la squadra sabina Tombesi e Mari, a confezionare il 2-0 finale. Un ottimo regalo per queste festività.