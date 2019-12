La Zeus Rieti non riesce ad espugnare il PalaBarbuto, contro la Gevi Napoli termina 79-68

La Zeus Energy Group Rieti non riesce ad espugnare il PalaBarbuto, contro la Gevi Napoli termina 79-68. Una sconfitta pesante che tiene ai margini della zona play off i reatini.

Queste le parole a caldi di coach Alessandro Rossi: “Nel primo tempo siamo stati penalizzanti dai nostri errori, abbiamo avuto mancanze nella protezione del ferro, nel controllo dei rimbalzi e delle palle perse. Nonostante la buona prova in attacco non abbiamo fatto lo stesso in difesa. La partita è girata nei minuti iniziali del terzo quarto, poi brava Napoli a non farci rientrare con tre canestri da tre molto importanti, di Chessa Mastellari e Monaldi. Ci siamo attivati tardi sul tenore fisico della partita. Complimenti a Napoli per la prestazione, noi torniamo a Rieti consapevoli che manca uno step in più nell’attenzione fisica e mentale, fattori necessari per trovare la vittoria fuori casa. Abbiamo incontrato una squadra sicuramente diversa rispetto al primo incontro, più intensa e che ha trovato la sua quadratura. Ritengo Napoli nel girone di ritorno è destinata a recitare un ruolo importante. Rimane il fatto che in questo campionato se si gioca una partita anche se di poco, al di sotto delle proprie possibilità, si può perdere con tutti”.

Prossimo incontro previsto per il 29 dicembre, alle ore 18, al PalaSojourner contro Treviglio.

Gevi Napoli-Zeus Energy Group Rieti 79-68

Parziale: 18-21; 22-18; 21-14; 18-15

Zeus Energy Group Rieti: Passera 10; Pastore 9; Vildera 13; Cannon 17; Stefanelli 4; Fumagalli 2; Nikolic; Zucca 2; Filoni 3; Brown 8.

Gevi Napoli: Spizzichini 11; Chessa 13; Mastellari 7; Sherrod 21; Monaldi 12; Dincic 3; Cortese ; Tolino; Klacar; Roderick 7; Guarino 5; Milani.