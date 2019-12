Real Rieti contro l'Ostia per ritrovare la via del successo

Il Real Rieti (21 dicembre ore 18) in campionato vuole ritrovare la via della vittoria dopo il pareggio in trasferta contro l’Avellino. Gli amarantocelesti sfidano il Todis Lido di Ostia per ritrovare i tre punti e salire verso la prima posizione in classifica, occupata da Pesaro. Il duo Cundari-Jeffe dovrà fare a meno di Ramon (squalificato) e Moura (anche fermo in infermeria). Quella contro Ostia però sarà un match particolare: il Real si ritroverà da avversario il suo ex calciatore Mattia Esposito. Quella tra loro è stata una storia lunga 8 anni, tra settore giovanile e prima squadra e che si è interrotta al termine della scorsa stagione. Un pomeriggio speciale e pieno di emozioni.