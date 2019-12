L'orgoglio non basta, il Rieti sconfitto anche a Rende

RENDE-RIETI 1-0

RENDE Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze; Collocolo, Murati, Cipolla, (12’ st Godano); Morselli (24’ st Vivacqua) Rossini, Giannotti (39’ st Ampollini) A disp. Palermo, Borsellini, Origlio, Libertazzi, Ndiaye, Soomets, Drkusic, Koly All. Guardia

RIETI Pegorin; Tiraferri, Bellopede (41’ st Esposito) Gigli (32’ st Del Regno) Zanchi; Marino (12’ st Aquilanti) Zampa Tirelli; De Pauli; De Sarlo (12’ st Beleck) Marchegiani (32’ st Granata) A disp. Addario, Arcaleni, Sette, Poddie, Bartolotta, Nallo All. Beni

ARBITRO Nicolini di Brescia

MARCATORE 35’ st Vitofrancesco.

NOTE spettatori paganti 84 per un incasso di 160 euro. Espulso: al 36’ st Vitofrancesco per doppia ammonizione. Ammoniti: Tricarico (allenatore in seconda del Rende), Zampa, Giannotti, Zanchi. Angoli 8-1 per il Rieti. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Il Rieti perde nei minuti finali l’occasione per muovere la classifica e staccare una diretta concorrente per la salvezza. La squadra di Beni, che ha controllato la gara sfiorando in più circostanze il vantaggio, viene punita oltremisura dall’unica disattenzione difensiva. Un ko davvero difficile da digerire.