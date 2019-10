Il Real avanti di quattro reti si fa rimontare e battere dall'Italpol (7-4)

Prima sconfitta stagionale per l’under 19 in campionato, che al PalaMalfatti alterna un primo tempo convincente ad una ripresa complicata, consentendo all’Italpol di passare. Finisce 7-4 in favore dei capitolini, capaci di rimontare lo 0-4 iniziale caratterizzato dalla tripletta di Matticari ed il gol di Masini.

Nella ripresa il pressing alto dell’Italpol crea problemi alla fase difensiva del Real ed inizia la rimonta innescata da Friferio (doppietta), proseguita con l’uno-due di Fraioli e conclusa dalle reti di Massaro, Bartolucci, Bielousov.

Queste le parole del tecnico Fabio Stentella a fine gara: “Un primo tempo dominato e giocato con estrema attenzione in modo ordinato ci ha consentito di andare a riposi sul 4-0. Nel secondo tempo abbiamo staccato la spina, non siamo rientrati in campo con la giusta attenzione e determinazione giocando in modo confusionario facendo rientrare la squadra avversaria in partita regalandogli i tre punti”.