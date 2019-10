Il Real in campo a Roma contro l'Italpol per la Coppa della Divisione

Al PalaGems di Roma oggi pomeriggio, ore 16.30 andrà in scena il secondo turno di Coppa della Divisione tra Italpol e Real Rieti. Dopo aver superato la prima partita senza alcun problema, 7-1 al Carbognano con un super Ramon (autore di una tripletta), la formazione di Duda non vuole fermarsi. L’obiettivo, infatti, è di tornare in finale come nella passata stagione.