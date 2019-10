Npc, pullman “griffato” grazie al progetto crowdfunding

La NPC Rieti comunica il raggiungimento del primo obiettivo stagionale, la vittoria del progetto crowdfunding “Insieme per NPC”.

“La nostra società si è sempre distinta per la lungimiranza e la voglia di sognare ed il sogno è diventato realtà, grazie a tutti coloro che hanno contribuito, dai singoli tifosi alle aziende - spiega in una nota il club -. Siamo pronti per l’arrivo del pullman griffato NPC, con il logo formato con i volti dei nostri sostenitori ed il camper che promuoverà le eccellenze reatine in tutta Italia”.

L’euforia del Presidente Giuseppe Cattani sembra essere incontenibile: “Ho sempre avuto fiducia nei nostri tifosi e tale fiducia è stata ripagata. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito, singoli individui ed aziende. Ovviamente sono contento per il traguardo raggiunto che ha comportato grande impegno e tanto sacrificio dal punto di vista organizzativo. Un ringraziamento particolare anche a coloro che hanno contribuito da fuori solo per appoggiare un’iniziativa che credevano valida. All’arrivo dei pullman e del camper faremo una grande festa e con l’occasione ringrazieremo tutti coloro che hanno creduto nel progetto”.

Anche se l’obiettivo è stato raggiunto, c’è ancora la possibilità di viaggiare con la società.

Date le numerose richieste pervenute negli ultimi giorni, la NPC Rieti ha deciso di tenere aperta la raccolta off-line fino a dicembre. In questo modo, anche coloro che non hanno da subito contribuito avranno la possibilità di effettuare la propria donazione. “Utilizzeremo l’ulteriore somma raccolta per implementare il progetto e ampliare le iniziative correlate” precisa il club..

L’orario degli uffici per coloro che volesse effettuare la donazione off-line è il seguente: PalaSojourner dal martedì al giovedì dalle 18:00 alle 19:30, per ulteriori informazioni potete inviare una mail a stampa@npcrieti.it o contattare la società tramite la pagina facebook @npcrieti.