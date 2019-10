Premi Scopigno e Pulici, il ds della Juve Paratici rassicura i tifosi: "CR7 resta"

L’Area Food di Amatrice ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi “Manlio Scopigno e Felice Pulici”. A presentare l’evento Ilario Di Giovambattista, insieme al direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti. Una manifestazione importante quella voluta da Fabrizio Formichetti e che ogni anno si riconferma, ma sopratutto che fa girare il nome di Rieti e Amatrice non solo in Italia. Presenti tra gli altri il prefetto di Rieti Reggiani, il questore Mannoni, ii consiglieri regionali Pirozzi e Refrigeri, il sindaco di Amatrice Fontanella e il consigliere Sebastiani in rappresentanza di Comune e Provincia. Per il secondo anno di fila è stato premiato Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, eletto “Manager of the year”, Riccardo Orsolini del Bologna a cui è andato il premio “Promessa Mantenuta” e il direttore del settore giovanile dell’Atalanta “Maurizio Costanzi”. Il premio “Felice Pulici” è stato assegnato ad Alberto Paleari, portiere del Cittadella. Ad Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, è andato il premio alla carriera, insieme ad Alberto Aquilani e Roberto Pruzzo premiato da Dino Viola. “Ringrazio dell’invito e di essere stato premiato. Vengo sempre con molto piacere ad Amatrice” ha detto Fabio Paratici. Molte le domande e le curiosità sulla Juventus: dall’obiettivo dei 10 scudetti di fila, fino ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo al termine della prossima stagione: “Cristiano è molto concentrato sugli obiettivi e non credo che smetterà, è felice alla Juventus” ha ribadito Paratici. E proprio Cristiano Ronaldo, impegnato con il suo Portogallo non ha potuto essere presente. Assente, insieme al suo presidente Antonio Percassi, anche Giampiero Gasperini eletto miglior allenatore della Serie A e il suo collega Fabio Liverani, tecnico del Lecce, come migliore allenatore della Serie B. L’altro premio “Felice Pulici” è andato a Alessio Cragno (Cagliari) che a causa del suo infortunio non era presente alla cerimonia ma ha salutato gli organizzatori intervenendo al telefono.