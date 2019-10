Debutto da dimenticare per la Npc, Treviglio si impone per 66 a 52

Inizia con una sconfitta il campionato di Rieti che cade in trasferta contro Treviglio. Dopo una sfida equilibrata per tre quarti della gara, i ragazzi di Rossi sono stati sconfitti dalla squadra guidata da Vertemati reduce da un ko esterno in casa di Trapani alla prima giornata. Non bastano Cannon e Brown per contenere la squadra lombarda che tiene sempre il vantaggio grazie ad una maggior precisione da tre e nel finale, trascinata da Ivanov e Pacher, conquista la vittoria: 66-52. Per la Npc mercoledì al palaSojourner il recupero della prima giornata contro Napoli. Sarà l'occasione per riscattarsi.

A.D.L.

BCC TREVIGLIO - ZEUS ENERGY GRUP RIETI 66-52

BCC TREVIGLIO: Palumbo 7, Caroti 10, Ivanov 13, Borra 8, Pacher 15, Reati 13, Dalmedia, Taddeo. Ne: Manenti, Nani, Amboni, Cagliani. All. Vertemati

NPC RIETI: Filoni 8, Passera 1, Cannon 14, Vildera 2, Brown 15, Pastore 9, Zucca 1, Nikolic 2, Fumagalli. Ne: Stefanelli. All. Rossi

ARBITRI: Pierantozzi, Nuara e Pecorella

NOTE: Parziali: 19-13; 10-12; 21-19; 16-8

Tiri da due: Treviglio: 12/30 Rieti: 17/39 Tiri da tre: 10/26;2/14 Tiri liberi: 12/16;12/16 Rimbalzi: 38 (27;11);34 (27;7)